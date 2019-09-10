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Зеркаль про рішення суду ЄС щодо Газпрому: саме це ми доводили роками

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Україна протягом трьох років доводила Єврокомісії, що рішення було ухвалене з порушенням засади енергетичної солідарності, яке дозволяло Газпрому використовувати всю потужність польського газопроводу Opal, було ухвалене з порушенням засади енергетичної солідарності. Таку думку висловила на своїй сторінці в Facebook заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.

“Це рішення було ухвалене з порушенням засади енергетичної солідарності”, — вирішили судді з Люксембурга. Саме це ми доводили ЄК протягом 3 років“, — зазначила Зеркаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нафтогазі відреагували на рішення суду ЄС щодо використання Газпромом газопроводу Opal

Нагадаємо, 10 вересня суд ЄС виніс рішення на користь польського енергетичного концерну PGNiG, обмеживши використання російським “Газпромом” газопроводу Opal. 

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