Зеркаль о решении суда ЕС по Газпрому: именно это мы доказывали годами

"Это решение было принято с нарушением основы энергетической солидарности", - решили судьи из Люксембурга. Именно это мы доказывали ЕК в течение 3 лет", - отметила Зеркаль.

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Напомним, 10 сентября суд ЕС вынес решение в пользу польского энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода Opal.