Зеркаль о решении суда ЕС по Газпрому: именно это мы доказывали годами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украина в течение трех лет доказывала Еврокомиссии, что решение было принято с нарушением основы энергетической солидарности, которое позволяло Газпрому использовать всю мощность польского газопровода Opal, было принято с нарушением основы энергетической солидарности. Такое мнение высказала на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.
"Это решение было принято с нарушением основы энергетической солидарности", - решили судьи из Люксембурга. Именно это мы доказывали ЕК в течение 3 лет", - отметила Зеркаль.
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Напомним, 10 сентября суд ЕС вынес решение в пользу польского энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода Opal.