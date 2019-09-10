У Нафтогазі відреагували на рішення суду ЄС щодо використання Газпромом газопроводу Opal
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Рішення суду ЄС щодо неправомірності зняття обмежень на використання російським "Газпромом" газопроводу OPAL стало приємним сюрпризом. Таку думку висловив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.
“Рішення Європейського суду щодо неправомірності зняття обмежень на використання газопроводу OPAL, який є продовженням “Північного Потоку 1”, стало приємним сюрпризом. Суд прямо вказує на те, що не був дотриманий принцип “енергетичної солідарності”, — написав Вітренко.
Він зазначив також назвав симптоматичною статтю спікера німецького парламенту Вольфґанґа Шойбле у виданні Welt.
“Шойбле прямо критикує політику Німеччини щодо Північного Потоку 2, також наголошуючи на тому, що буде проігнорована думка сусідів. Тобто фактично він теж каже про те, що не дотримується принцип енергетичної солідарності. Для мене це особливо приємно, хоча б з огляду на те, що останнім часом багато часу витрачаю на спілкування з німецькими політиками та громадськими діячами”, — сказав виконавчий директор групи Нафтогаз.
Він висловив сподівання про те, що все це є ознакою поступової зміни відношення Європи до “Газпрому” та використання Росією газу як інструменту політичного впливу.
“Тестом для цього стануть тристоронні переговори наступного тижня, а також розгляд Єврокомісією нашої скарги щодо зловживань монопольним становищем з боку Газпрому”, — додав він.
Нагадаємо, 10 вересня суд ЄС виніс рішення на користь польського енергетичного концерну PGNiG, обмеживши використання російським “Газпромом” газопроводу Opal.