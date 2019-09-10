В Нафтогазе отреагировали на решение суда ЕС по использованию Газпромом газопровода Opal

"Решение Европейского суда о неправомерности снятия ограничений на использование газопровода OPAL, который является продолжением "Северного Потока 1", стало приятным сюрпризом. Суд прямо указывает на то, что не был соблюден принцип "энергетической солидарности", - написал Витренко.

Он отметил также назвал симптоматичной статью спикера немецкого парламента Вольфганга Шойбле в издании Welt.

"Шойбле прямо критикует политику Германии в отношении Северного Потока 2, также подчеркивая, что будет проигнорировано мнение соседей. То есть фактически он тоже говорит о том, что не соблюдается принцип энергетической солидарности. Для меня это особенно приятно, хотя бы ввиду того, что в последнее время много времени трачу на общение с немецкими политиками и общественными деятелями", - сказал исполнительный директор группы Нафтогаз.

Он выразил надежду на то, что все это является признаком постепенного изменения отношения Европы к "Газпрому" и использование Россией газа как инструмента политического влияния.

"Тестом для этого станут трехсторонние переговоры на следующей неделе, а также рассмотрение Еврокомиссией нашей жалобы относительно злоупотреблений монопольным положением со стороны Газпрома", - добавил он.

Напомним, 10 сентября суд ЕС вынес решение в пользу польского энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода Opal.