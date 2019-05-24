Зеркаль: не варто шукати "зраду" у рішеннях Міжнародного трибуналу по моряках

"Символічно, що рівно через шість місяців від захоплення Росією українських військових кораблів, Міжнародний трибунал з морського права оголосить своє рішення про тимчасові заходи у справі про імунітети наших кораблів та моряків", - написала Зеркаль.

Вона нагадала, що рішення Трибуналу щодо заходів, яких має вжити Росія, буде відомо завтра о 12:00 за Гамбургом.

"Треба усвідомлювати, формулювання Трибуналу завжди інакші, ніж пропонує заявник. Тому не варто панікувати з цього приводу та відразу шукати "зраду". Гадати наперед, якими саме будуть формулювання та зважувати шанси - справа марна", - написала заступниця міністра.

Вона зауважила, що імунітет військових кораблів є засадничим принципом міжнародного морського права, а формулювання, які використає Трибунал у своєму рішенні, залежать від цілої низки правових питань.

"Два тижні тому ми представили в Гамбурзі ретельно обґрунтовану та вичерпну позицію по всіх цих питаннях. Наголошую, що будь-які заходи, визначені Трибуналом, допоможуть звільнити наших моряків", - написала Зеркаль.

Дипломат водночас підкреслила, що чим чіткіше будуть сформульовані заходи, тим простіше буде вимагати від Росії виконання наказу Трибуналу.

"Навіть, якщо Трибунал вирішить, що не має підстав для ухвалення наказу про тимчасові заходи, це також буде кроком вперед у нашій стратегії по звільненню украінських військових кораблів і моряків", - додала вона.

За словами заступниці міністра, про наступні кроки МЗС вона розповість завтра відразу після оголошення наказу Трибуналу.

Нагадаємо, слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків проходили 10 травня у німецькому місті Гамбург.

Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.