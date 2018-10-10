Землетрус магнітудою 6,2 стався біля берегів Індонезії

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі, в 186 км на схід від міста Сурабая. Осередок стихії залягав на глибині 10 км.

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Як раніше інформував УНН, землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня. Згодом було зафіксовано понад 360 повторних поштовхів, це стало причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м. Проте Агентство метеорології, клімату і геофізики через 30 хвилин після перших поштовхів скасував загрозу цунамі, оскільки прилади не зуміли зафіксувати наближення стихії. Кількість загиблих у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі склала 2045 осіб.