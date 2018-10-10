Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 186 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как ранее информировал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 повторных толчков, это стало причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменил угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси составила 2045 человек.