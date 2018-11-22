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Земан наполягає на переведенні посольства Чехії в Ізраїлі до Єрусалиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан має намір докласти максимум зусиль для реалізації процесу перекладу посольства республіки в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це він заявив у четвер увечері в інтерв’ю празькому телеканалу Barrandov, інформує УНН.

“Я, як і раніше, буду докладати зусиль з переносу посольства (Чехії) з Тель-Авіва до Єрусалиму, — підкреслив він. — Два кроки в даному напрямку вже зроблені або робляться. В травні поточного року в Єрусалимі було відкрито почесне консульство Чехії. тепер під час мого візиту до Ізраїлю я візьму участь у відкритті (виконує функції національного культурно-інформаційного центру) „Чеського дому“ в Єрусалимі”.

Президент у неділю починає державний візит до Ізраїлю. Він проведе переговори з керівниками країни і виголосить промову в Кнесеті. Мілош Земан стане першим чеським політиком, удостоєним честі виступити перед депутатами ізраїльського парламенту.

США в травні поточного року перевели з Тель-Авіва до Єрусалиму своє посольство в Ізраїлі. Тим часом, Мілош Земан першим з державних лідерів ще п’ять років тому виступив з ініціативою перенесення дипломатичного представництва республіки в древню столицю єврейської держави. Чеський уряд з цього питання дотримується позиції Євросоюзу, згідно з якою права на це місто мають також палестинці.

Нагадуємо, Бразилія перенесе посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

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