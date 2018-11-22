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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104753 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110361 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142470 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135492 просмотра

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7 марта, 13:58 • 127785 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Земан настаивает на переводе посольства Чехии в Израиле в Иерусалим

Земан настаивает на переводе посольства Чехии в Израиле в Иерусалим

Киев  •  УНН

 • 7488 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан намерен приложить максимум усилий для реализации процесса перевода посольства республики в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov, информирует УНН.

“Я, как и прежде, буду прилагать усилия по переводу посольства (Чехии) из Тель-Авива в Иерусалим, — подчеркнул он. — Два шага в данном направлении уже сделаны или делаются. В мае текущего года в Иерусалиме было открыто почетное консульство Чехии. Теперь во время моего визита в Израиль я приму участие в открытии (выполняющего функции национального культурно-информационного центра) „Чешского дома“ в Иерусалиме”.

Президент в воскресенье начинает государственный визит в Израиль. Он проведет переговоры с руководителями страны и произнесет речь в Кнессете. Милош Земан станет первым чешским политиком, удостоенным чести выступить перед депутатами израильского парламента.

США в мае текущего года перевели из Тель-Авива в Иерусалим свое посольство в Израиле. Между тем, Милош Земан первым из государственных лидеров еще пять лет назад выступил с инициативой переноса дипломатического представительства республики в древнюю столицу еврейского государства. Чешское правительство по этому вопросу придерживается позиции Евросоюза, согласно которой права на этот город имеют также палестинцы.

Напоминаем, Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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