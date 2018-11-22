Земан настаивает на переводе посольства Чехии в Израиле в Иерусалим

“Я, как и прежде, буду прилагать усилия по переводу посольства (Чехии) из Тель-Авива в Иерусалим, — подчеркнул он. — Два шага в данном направлении уже сделаны или делаются. В мае текущего года в Иерусалиме было открыто почетное консульство Чехии. Теперь во время моего визита в Израиль я приму участие в открытии (выполняющего функции национального культурно-информационного центра) „Чешского дома“ в Иерусалиме”.

Президент в воскресенье начинает государственный визит в Израиль. Он проведет переговоры с руководителями страны и произнесет речь в Кнессете. Милош Земан станет первым чешским политиком, удостоенным чести выступить перед депутатами израильского парламента.

США в мае текущего года перевели из Тель-Авива в Иерусалим свое посольство в Израиле. Между тем, Милош Земан первым из государственных лидеров еще пять лет назад выступил с инициативой переноса дипломатического представительства республики в древнюю столицу еврейского государства. Чешское правительство по этому вопросу придерживается позиции Евросоюза, согласно которой права на этот город имеют также палестинцы.

Напоминаем, Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим.