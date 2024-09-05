Зеленський звільнив трьох заступників глави Офісу Президента. Двоє з них - пішли в Кабмін

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Київ • УНН

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Президент України звільнив Точицького, Кулебу та Соколовську з посад заступників керівника ОП. Кулеба і Точицький отримали нові посади в уряді, доля Соколовської поки невідома.

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох заступників глави офісу Президента - Миколу Точицького, Олексія Кулебу та Юлію Соколовську, підписавши відповідні укази, передає УНН.

"Звільнити Точицького Миколу Станіславовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - зазначено в указі №614/2024.

"Звільнити Кулебу Олексія Володимировича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - зазначено в указі №615/2024.

"Звільнити Соколовську Юлію Сергіївну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - зазначено в указі №616/2024.

Додамо

Кулеба та Точицький отримали нові посади в уряді. Перший став віцепрем'єр-міністром з відновлення — міністром розвитку громад та територій, а другий - міністром культури та стратегічних комунікацій.

Чи отримає нову посаду в команді Президента Юлія Соколовська - наразі невідомо. До свого призначення в ОП - була міністеркою соцполітики.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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