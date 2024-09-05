Зеленский уволил трех заместителей главы Офиса Президента. Двое из них - ушли в Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Офиса Президента - Николая Точицкого, Алексея Кулебу и Юлию Соколовскую, подписав соответствующие указы, передает УНН.

"Уволить Точицкого Николая Станиславовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - указано в указе №614/2024.

"Уволить Кулебу Алексея Владимировича с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - указано в указе №615/2024.

"Уволить Соколовскую Юлию Сергеевну с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - указано в указе №616/2024.

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Кулеба и Точицкий получили новые должности в правительстве. Первый стал вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития громад и территорий, а второй - министром культуры и стратегических коммуникаций.

Получит ли новую должность в команде Президента Юлия Соколовская - пока неизвестно. До своего назначения в ОП - была министром соцполитики.