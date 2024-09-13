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Зеленський зустрівся з актором і посланцем миру Майклом Дугласом: про що говорили

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Президент України провів зустріч з американським актором і посланцем миру ООН Майклом Дугласом та його сином Діланом. Обговорювалися ситуація в Україні, співпраця з партнерами та четвертий Саміт перших леді та джентльменів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом та його сином Діланом, передає УНН.

"Ситуація в нашій країні, співпраця з партнерами, підтримка України, четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Дуже цінно, що це все щиро цікавить Майкла та його сина, а їхня родина вболіває за нашу державу і людей. Дякуємо за підтримку!" - повідомив Зеленський.

Раніше

Американський актор та посланник миру ООН Майкл Дуглас взяв участь у четвертому Саміті перших леді та джентльменів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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