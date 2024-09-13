Зеленский встретился с актером и посланником мира Майклом Дугласом: о чем говорили
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с американским актером и посланником мира ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом. Обсуждались ситуация в Украине, сотрудничество с партнерами и четвертый Саммит первых леди и джентльменов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским актером, продюсером и посланником мира ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом, передает УНН.
«Ситуация в нашей стране, сотрудничество с партнерами, поддержка Украины, четвертый Саммит первых леди и джентльменов. Очень ценно, что это все искренне интересует Майкла и его сына, а их семья болеет за наше государство и людей. Спасибо за поддержку!» - сообщил Зеленский.
Ранее
Американский актер и посланник мира ООН Майкл Дуглас принял участие в четвертом Саммите первых леди и джентльменов.