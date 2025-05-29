Зеленський заявив, що справедливий мир можливий лише після путіна

Президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що справедливий мир, скоріш за все, стане можливим лише після відходу російського диктатора володимира путіна. Про це Глава української держави сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL, передає УНН.

Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після путіна – заявив український лідер.

Глава держави закликав посилити міжнародний тиск на росію, щоб припинити війну в Україні. Зеленський також наголосив, що наразі не бачить готовності до миру з боку путіна.

При цьому Зеленський наголосив, що мир, який починається з припинення вогню, можна розпочати хоч завтра.

Мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до сталого миру, може розпочатися вже завтра - підкреслив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський заявив, що з канцлером Німеччини є певні домовленості щодо обговорення ракет Taurus. Також він наголосив, що Україні потрібні різні інструменти для оборони.