Зеленский заявил, что справедливый мир возможен только после путина

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что справедливый мир, скорее всего, станет возможным только после ухода российского диктатора владимира путина. Об этом Глава украинского государства сказал в интервью немецкому телеканалу RTL, передает УНН.

У нас нет достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после путина – заявил украинский лидер.

Глава государства призвал усилить международное давление на россию, чтобы прекратить войну в Украине. Зеленский также подчеркнул, что пока не видит готовности к миру со стороны путина.

При этом Зеленский подчеркнул, что мир, который начинается с прекращения огня, можно начать хоть завтра.

Мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к устойчивому миру, может начаться уже завтра - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский заявил, что с канцлером Германии есть определенные договоренности по обсуждению ракет Taurus. Также он подчеркнул, что Украине нужны разные инструменты для обороны.