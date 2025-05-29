Зеленский заявил, что справедливый мир возможен только после путина

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 10626 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

10:11 • 24337 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

08:40 • 53272 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
08:12 • 47294 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 85481 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 75005 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 108489 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 107683 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 112635 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101458 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.2м/с
58%
744мм
Популярные новости

Атака врага на Запорожье: 49-летний мужчина ранен

29 мая, 04:12 • 19853 просмотра

путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс - ISW

29 мая, 04:25 • 11115 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 52810 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 44284 просмотра

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

07:57 • 15174 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 10626 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 85480 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 154669 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 231779 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 242390 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Джастин Трюдо

Джо Байден

Барак Обама

Джон Хили

Марк Рютте

Актуальные места

Харьковская область

Румыния

Николаевская область

Берлин

Киев

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 45145 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 53670 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 90737 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 150389 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 88516 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Dassault Rafale

Дассо Мираж 2000

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

Зеленский заявил, что справедливый мир возможен только после путина

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Владимир Зеленский считает, что справедливый мир в Украине наступит после ухода путина. Он призвал усилить давление на россию и заявил о готовности к миру с прекращением огня.

Зеленский заявил, что справедливый мир возможен только после путина

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что справедливый мир, скорее всего, станет возможным только после ухода российского диктатора владимира путина. Об этом Глава украинского государства сказал в интервью немецкому телеканалу RTL, передает УНН.

У нас нет достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после путина 

– заявил украинский лидер.

Глава государства призвал усилить международное давление на россию, чтобы прекратить войну в Украине. Зеленский также подчеркнул, что пока не видит готовности к миру со стороны путина.

При этом Зеленский подчеркнул, что мир, который начинается с прекращения огня, можно начать хоть завтра.

Мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к устойчивому миру, может начаться уже завтра 

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский заявил, что с канцлером Германии есть определенные договоренности по обсуждению ракет Taurus. Также он подчеркнул, что Украине нужны разные инструменты для обороны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Германия
Китай
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$64.06
Bitcoin
$108,413.40
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,341.45
Ethereum
$2,695.31