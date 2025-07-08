Зеленський увів до складу РНБО Генпрокурора Кравченка

Президент України Володимир Зеленський ввів Генерального прокурора Руслана Кравченка до складу Ради національної безпеки і оборони України, ідеться в президентському указі №469/2025 від 8 липня, пише УНН.

Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича - Генерального прокурора - ідеться у тексті указу.

Зміни вносяться відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування,

Нагадаємо

Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором 21 червня 2025 року. Верховна Рада підтримала подання Президента та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора 17 червня.

Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього - начальником Київської обласної військової адміністрації.