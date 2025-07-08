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Зеленский ввел в состав СНБО Генпрокурора Кравченко

Киев • УНН

 • 209 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский указом №469/2025 от 8 июля ввел Генерального прокурора Руслана Кравченко в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кравченко был назначен Генпрокурором 21 июня 2025 года.

Зеленский ввел в состав СНБО Генпрокурора Кравченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел Генерального прокурора Руслана Кравченко в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, говорится в президентском указе №469/2025 от 8 июля, пишет УНН.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Кравченко Руслана Андреевича - Генерального прокурора

- говорится в тексте указа.

Изменения вносятся в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования,

Напомним

Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором 21 июня 2025 года. Верховная Рада поддержала представление Президента и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора 17 июня.

Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого - начальником Киевской областной военной администрации.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Генеральный прокурор Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
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