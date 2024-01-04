Зеленський та Мелоні обговорили спільне виробництво зброї
Київ • УНН
Зеленський і Мелоні обговорили спільне виробництво озброєнь та оборонну співпрацю задля зміцнення не лише своїх країн, а й європейської безпеки. Вони також обговорили підготовку до зустрічі, присвяченої мирним зусиллям України.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про що говори політики переповіли у пресслужбі українського глави держави, передає УНН.
Деталі
Серед головних тем перемовин – війна в Україні. Зеленський розповів Мелоні про поточну ситуацію на передовій, та останні масовані російські обстріли. Український Президент подякував Італії та особисто Джорджі за готовність й надалі допомагати в посиленні нашої ППО. Окремо політики торкнулись питання оборонної співпраці.
Обговорили й подальші кроки нашої оборонної співпраці. Зокрема, торкнулися питання оборонної копродукції. Україна та Італія разом можуть зміцнити захист не лише наших народів, але й усієї Європи. Це буде вагомий внесок у глобальну безпеку.
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Увагу приділили й підготовці зустрічі радників щодо Формули миру, що має відбутися в Давосі вже за кілька тижнів.
Вдячний Італії за незмінну підтримку наших зусиль із відновлення повної сили міжнародного права: наша Формула миру саме заради цього й запропонована. Доручили нашим командам активізувати двосторонню роботу щодо безпекових гарантій для України.
Володимир Зеленський також привітав Італію із початком головування в "Групі семи". Та подікував за внесок італійців у незмінну підтримку України в боротьбі з агресором та у європейських інституціях. Зокрема, й на рівні "Групи семи".
Домовилися й надалі спільно працювати, щоб рішення "Групи семи" заради відновлення справедливого миру та покарання агресора повністю виконувались.
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Додатково
Від 1 вересня Італія очолила Групу підтримки України на рівні послів G7 у 2024 році, подякувавши Японії за лідерство у 2023 році. Вони продовжують зосереджуватися на реформах та протистоянні російській агресії.