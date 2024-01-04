Зеленский и Мелони обсудили совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. О чем говорили политики пересказали в пресс-службе украинского главы государства, передает УНН.

Детали

Среди главных тем переговоров - война в Украине. Зеленский рассказал Мелони о текущей ситуации на передовой, и последние массированные российские обстрелы. Украинский Президент поблагодарил Италию и лично Джорджи за готовность и в дальнейшем помогать в усилении нашей ПВО. Отдельно политики коснулись вопроса оборонного сотрудничества.

Обсудили и дальнейшие шаги нашего оборонного сотрудничества. В частности, затронули вопрос оборонной копродукции. Украина и Италия вместе могут укрепить защиту не только наших народов, но и всей Европы. Это будет весомый вклад в глобальную безопасность. - подчеркнул Президент Украины.

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Внимание уделили и подготовке встречи советников по Формуле мира, которая должна состояться в Давосе уже через несколько недель.

Благодарен Италии за неизменную поддержку наших усилий по восстановлению полной силы международного права: наша Формула мира именно ради этого и предложена. Поручили нашим командам активизировать двустороннюю работу по гарантиям безопасности для Украины. - поблагодарил Зеленский.

Владимир Зеленский также поздравил Италию с началом председательства в "Группе семи". И похвалил за вклад итальянцев в неизменную поддержку Украины в борьбе с агрессором и в европейских институтах. В частности, и на уровне "Группы семи".

Договорились и в дальнейшем совместно работать, чтобы решения "Группы семи" ради восстановления справедливого мира и наказания агрессора полностью выполнялись. - отметил Зеленский.

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С 1 сентября Италия возглавила Группу поддержки Украины на уровне послов G7 в 2024 году, поблагодарив Японию за лидерство в 2023 году. Они продолжают сосредотачиваться на реформах и противостоянии российской агрессии.