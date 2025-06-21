Зеленський: серед переданих росією тіл полеглих захисників виявилися 20 "русскіх"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед переданих Росією тіл військових виявилося 20 "росіян", у деяких з них були російські паспорти. Він відзначив, що Україна не бажає повертати "росіян" просто для кількості.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед переданих росією тіл як загиблих українських військових виявилися 20 "русскіх", деякі з яких мали російські паспорти. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами
"Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", - зазначив Президент.
Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС16.06.25, 16:12 • 2618 переглядiв