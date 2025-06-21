Зеленський: серед переданих росією тіл полеглих захисників виявилися 20 "русскіх"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед переданих росією тіл як загиблих українських військових виявилися 20 "русскіх", деякі з яких мали російські паспорти. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами - написав Зеленський у соцмережах.

"Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", - зазначив Президент.

Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС