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Зеленський: серед переданих росією тіл полеглих захисників виявилися 20 "русскіх"

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед переданих Росією тіл військових виявилося 20 "росіян", у деяких з них були російські паспорти. Він відзначив, що Україна не бажає повертати "росіян" просто для кількості.

Зеленський: серед переданих росією тіл полеглих захисників виявилися 20 "русскіх"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед переданих росією тіл як загиблих українських військових виявилися 20 "русскіх", деякі з яких мали російські паспорти. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами

- написав Зеленський у соцмережах.

"Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", - зазначив Президент.

Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС16.06.25, 16:12 • 2618 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
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