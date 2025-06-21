Зеленский: среди переданных россией тел павших защитников оказались 20 "русских"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди переданных россией тел погибших украинских военных оказались 20 "русских", некоторые из которых имели российские паспорта. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, – это "русские". Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами - написал Зеленский в соцсетях.

"Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", - отметил Президент.

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