Зеленський ратифікував закон для збереження стабільної торгівлі з ЄС у 2025 році
Київ • УНН
Президент ратифікував закон для безперебійної торгівлі України з ЄС при переході на нові митні правила з 1 січня 2025 року. До кінця 2025 року дозволено паралельне використання старих і нових правил походження товарів.
Президент Володимир Зеленський підписав Закон, що забезпечує безперебійну торгівлю між Україною та європейськими партнерами під час переходу на митні правила, оновлені з 1 січня 2025 року. Про це пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Деталі
Законом, що підписав Президент України, ратифікується Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження від 12 грудня 2024 року.
Мета нововведення – включення перехідних положень до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, що застосовуються з 1 січня 2025 року.
Відповідно до положень Конвенції, до кінця 2025 року дозволено паралельне використання старих і нових правил визначення походження товарів. Сертифікати, оформлені за оновленими стандартами, повинні містити позначку "REVISED RULES".
Доповнення
Також чинними залишаються старі сертифікати, видані до 1 січня 2025 або 2026 року, за умови, що товари перебувають у дорозі або під митним контролем.
Учасники Конвенції зобов’язані регулярно обмінюватися інформацією щодо змін у правилах, що дозволить українському бізнесу плавно адаптуватися до нових умов та зберегти стабільний експорт до країн ЄС.
Закон, підписаний Президентом України, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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