Зеленский ратифицировал закон для сохранения стабильной торговли с ЕС в 2025 году
Киев • УНН
Президент ратифицировал закон для бесперебойной торговли Украины с ЕС при переходе на новые таможенные правила с 1 января 2025 года. До конца 2025 года разрешено параллельное использование старых и новых правил происхождения товаров.
Президент Владимир Зеленский подписал Закон, обеспечивающий бесперебойную торговлю между Украиной и европейскими партнерами во время перехода на таможенные правила, обновленные с 1 января 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Детали
Законом, который подписал Президент Украины, ратифицируется Решение № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения от 12 декабря 2024 года.
Цель нововведения – включение переходных положений в Региональную конвенцию о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, применяемых с 1 января 2025 года.
В соответствии с положениями Конвенции, до конца 2025 года разрешено параллельное использование старых и новых правил определения происхождения товаров. Сертификаты, оформленные по обновленным стандартам, должны содержать пометку "REVISED RULES".
Дополнение
Также действующими остаются старые сертификаты, выданные до 1 января 2025 или 2026 года, при условии, что товары находятся в пути или под таможенным контролем.
Участники Конвенции обязаны регулярно обмениваться информацией об изменениях в правилах, что позволит украинскому бизнесу плавно адаптироваться к новым условиям и сохранить стабильный экспорт в страны ЕС.
Закон, подписанный Президентом Украины, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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