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Зеленский ратифицировал закон для сохранения стабильной торговли с ЕС в 2025 году

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Президент ратифицировал закон для бесперебойной торговли Украины с ЕС при переходе на новые таможенные правила с 1 января 2025 года. До конца 2025 года разрешено параллельное использование старых и новых правил происхождения товаров.

Зеленский ратифицировал закон для сохранения стабильной торговли с ЕС в 2025 году

Президент Владимир Зеленский подписал Закон, обеспечивающий бесперебойную торговлю между Украиной и европейскими партнерами во время перехода на таможенные правила, обновленные с 1 января 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Законом, который подписал Президент Украины, ратифицируется Решение № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения от 12 декабря 2024 года.

Цель нововведения – включение переходных положений в Региональную конвенцию о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, применяемых с 1 января 2025 года.

В соответствии с положениями Конвенции, до конца 2025 года разрешено параллельное использование старых и новых правил определения происхождения товаров. Сертификаты, оформленные по обновленным стандартам, должны содержать пометку "REVISED RULES".

Дополнение

Также действующими остаются старые сертификаты, выданные до 1 января 2025 или 2026 года, при условии, что товары находятся в пути или под таможенным контролем.

Участники Конвенции обязаны регулярно обмениваться информацией об изменениях в правилах, что позволит украинскому бизнесу плавно адаптироваться к новым условиям и сохранить стабильный экспорт в страны ЕС.

Закон, подписанный Президентом Украины, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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