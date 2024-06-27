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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину

Київ • УНН

 • 22017 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом у Львівську область. На Личаківському цвинтарі вшанував пам'ять полеглих українських воїнів.

Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину

Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом у Львівську область. На Личаківському цвинтарі вшанував пам'ять полеглих українських воїнів. Про це сам Зеленський та очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомили у соцмережах, пише УНН.

Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України

- написав Зеленський у Telegram.

Деталі

"Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину. На Личаківському цвинтарі вшанували памʼять усіх наших воїнів, які віддали життя у теперішній poсiйcько-українській війні", - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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Юлія Шрамко

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