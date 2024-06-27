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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львовскую область

Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львовскую область

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 06:56  •  16756 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львовскую область. На Лычаковском кладбище почтил память павших украинских воинов.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львовскую область. На Лычаковском кладбище почтил память павших украинских воинов. Об этом сам Зеленский и глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Львов. Марсово поле. Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую, чьи смелость и сила получали волю для Украины

- написал Зеленский в Telegram.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом на Львовщину. На Лычаковском кладбище почтили память всех наших воинов, отдавших жизнь в нынешней российско-украинской войне", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Фортификации и дроны: Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Донетчине 26 июня 2024, 10:20 • 25984 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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