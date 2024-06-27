Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львовскую область. На Лычаковском кладбище почтил память павших украинских воинов. Об этом сам Зеленский и глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Львов. Марсово поле. Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую, чьи смелость и сила получали волю для Украины - написал Зеленский в Telegram.

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"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом на Львовщину. На Лычаковском кладбище почтили память всех наших воинов, отдавших жизнь в нынешней российско-украинской войне", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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