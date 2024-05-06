Зеленський провів Ставку: говорили про фронт та виробництво власного озброєння
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду, на якій обговорив ситуацію на фронті, вітчизняне виробництво зброї та укомплектування бригад, наголосивши на необхідності реальної логістики для забезпечення своєчасної доставки зброї та боєприпасів від партнерів українським солдатам.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію на фронті, питання власного виробництва зброї та комплектації бригад. Про це Президент розповів у вечірньому зверненні, передає УНН.
Щойно провів засідання Ставки. Перше – це фронт. Доповідь Головкома – він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємося. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів
Також на Ставці було обговорено питання термінів та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів.
Реально. Фактично. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами
Нагадаємо
Володимир Зеленський у День піхоти привітав захисників, які є основою українського війська, зазначивши, що завжди найбільше саме від воїнів-піхотинців залежить, чия буде земля. Глава держави також вручив нагороди військовим, на жаль, деяким посмертно, які були передані родичам, а також вручив бойові прапори 22-й, 31-й, 32-й та 65-й окремим механізованим бригадам.