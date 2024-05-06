Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  27488 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  104054 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  109399 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  222226 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210389 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206432 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173606 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113769 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129039 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил ситуацию на фронте, отечественное производство оружия и укомплектование бригад, отметив необходимость реальной логистики для обеспечения своевременной доставки оружия и боеприпасов от партнеров украинским солдатам.

Война •   •  2591 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

Биткоин упал ниже 64 тысяч долларов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США

Цена биткоина упала ниже $64 000 из-за нехватки оптимизма инвесторов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США, но осталась в пределах торгового диапазона, который наблюдался в марте и апреле.

Экономика •   •  2252 просмотра
Биткоин упал ниже 64 тысяч долларов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США

Нефть дорожает на фоне роста напряжения в секторе Газа, повышения цен Саудовской Аравией

Фьючерсы на нефть выросли в понедельник после того, как Саудовская Аравия повысила июньские цены на нефть для большинства регионов, а также после того, как перспектива быстрого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа стала маловероятной, возродив опасения, что боевые действия между ХАМАС и израильскими войсками скоро возобновятся.

Война •   •  3841 просмотра
Нефть дорожает на фоне роста напряжения в секторе Газа, повышения цен Саудовской Аравией

На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб

6 мая Вооруженные Силы Украины отбили 87 боевых столкновений вдоль линии фронта, в частности на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях, при этом противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, а также 52 раза применил реактивные системы залпового огня.

Война •   •  5126 просмотра
На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб

Польша продлит абонплату терминалов Starlink, которые были переданы Украине - Федоров

Польша продолжит платить абонентскую плату за более 20 000 терминалов Starlink, переданных Украине, обеспечивая критически важную связь и доступ к Интернету для украинцев.

политика •   •  6070 просмотра
Польша продлит абонплату терминалов Starlink, которые были переданы Украине - Федоров

Причастный к ряду скандалов польский судья попросил в Беларуси политического убежища

Польский судья Томаш Шмидт просит политического убежища в Беларуси. Министр обороны Польши ожидает отчета спецслужб о предыдущей деятельности беглеца.

Новости Мира •   •  5275 просмотра
Причастный к ряду скандалов польский судья попросил в Беларуси политического убежища

Из-за "воинственных заявлений" Парижа: в мид рф разъяснили, почему вызвали посла Франции

Французский посол был вызван в министерство иностранных дел россии из-за воинственных заявлений Парижа и растущей вовлеченности в украинский конфликт, а москва предостерегла от попыток создать "стратегическую неопределенность" для россии.

Новости Мира •   •  5995 просмотра
Из-за "воинственных заявлений" Парижа: в мид рф разъяснили, почему вызвали посла Франции

Клименко обсудил с главой МВД Азербайджана гуманитарное сотрудничество и миграционную политику

Украина и Азербайджан обсудили гуманитарное сотрудничество, включая поддержку Азербайджана в разминировании украинских земель и завершение работы над обновленными соглашениями о борьбе с организованной преступностью и миграционной политике, во время онлайн-встречи между министрами внутренних дел двух стран.

политика •   •  6641 просмотра
Клименко обсудил с главой МВД Азербайджана гуманитарное сотрудничество и миграционную политику

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

История участия Украины в песенном конкурсе.

Культура •   •  27488 просмотра
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

На этой неделе лукашенко прибудет в москву с деловым визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный визит в Москву, где посетит "парад победы" и примет участие в саммите Евразийского экономического совета, посвященном 10-й годовщине основания ЕАЭС.

Новости Мира •   •  6748 просмотра
На этой неделе лукашенко прибудет в москву с деловым визитом