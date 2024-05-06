Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте, вопросы собственного производства оружия и комплектации бригад. Об этом Президент рассказал в вечернем обращении, передает УНН.

Только что провел заседание Ставки. Первое - это фронт. Доклад Главкома - он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов - сказал Зеленский.

Также на Ставке были обсуждены вопросы сроков и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров.

Реально. Фактически. По политическим решениям должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с Соединенными Штатами - добавил Президент.

Напомним

Владимир Зеленский в День пехоты поздравил защитников, которые являются основой украинского войска, отметив, что всегда больше всего именно от воинов-пехотинцев зависит, чья будет земля. Глава государства также вручил награды военным, к сожалению, некоторым посмертно, которые были переданы родственникам, а также вручил боевые знамена 22-й, 31-й, 32-й и 65-й отдельным механизированным бригадам.