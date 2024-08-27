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Зеленський про використання західної зброї по території рф: партнери намагаються не говорити зі мною про це

Київ • УНН

 • 16201 перегляди

Президент Зеленський заявив, що західні партнери намагаються не обговорювати з ним використання їхньої зброї на території РФ. Він піднімає це питання на зустрічах, порівнюючи ситуацію з "пінг-понгом".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери намагаються не говорити з ним про використання західної зброї для ударів по території рф. На зустрічах Зеленський підіймає це питання.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, як після початку операції в курській області західні партнери пояснюють те, що досі зберігаються обмеження на використання зброї по території рф, Зеленський заявив, що партнери намагаються не говорити з ним про це.

Я піднімаю це питання. В принципі ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Від початку проведення операції в курській області, ЗСУ контролюють вже 1294 кв. км та 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також на цьому напрямку вже взято в полон 594 військовослужбовців рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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