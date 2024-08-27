Зеленський про використання західної зброї по території рф: партнери намагаються не говорити зі мною про це
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що західні партнери намагаються не обговорювати з ним використання їхньої зброї на території РФ. Він піднімає це питання на зустрічах, порівнюючи ситуацію з "пінг-понгом".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери намагаються не говорити з ним про використання західної зброї для ударів по території рф. На зустрічах Зеленський підіймає це питання.
Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
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На запитання, як після початку операції в курській області західні партнери пояснюють те, що досі зберігаються обмеження на використання зброї по території рф, Зеленський заявив, що партнери намагаються не говорити з ним про це.
Я піднімаю це питання. В принципі ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився
Нагадаємо
Від початку проведення операції в курській області, ЗСУ контролюють вже 1294 кв. км та 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також на цьому напрямку вже взято в полон 594 військовослужбовців рф.