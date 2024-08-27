Зеленский об использовании западного оружия по территории рф: партнеры стараются не говорить со мной об этом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры стараются не говорить с ним об использовании западного оружия для ударов по территории рф. На встречах Зеленский поднимает этот вопрос.

Об этом Зеленский заявил во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, как после начала операции в курской области западные партнеры объясняют то, что до сих пор сохраняются ограничения на использование оружия по территории рф, Зеленский заявил, что партнеры стараются не говорить с ним об этом.

Я поднимаю этот вопрос. В принципе вот так. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался - сказал Зеленский.

Напомним,

С начала проведения операции в курской области, ВСУ контролируют уже 1294 кв. км и 100 населенных пунктов, расположенных на этой территории. Также на этом направлении уже взято в плен 594 военнослужащих рф.