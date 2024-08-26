Зеленський про сьогоднішню атаку рф: щонайменше 127 ракет і 109 дронів

Під час сьогоднішнього засідання Ставки було обговорено відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. рф запустила по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів

Він повідомив, що були доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення. На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт