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Зеленський про сьогоднішню атаку рф: щонайменше 127 ракет і 109 дронів

Київ • УНН

 • 43816 перегляди

Ставка обговорила відновлення енергетики після масштабного російського обстрілу. Постраждали 15 областей, є загиблі та поранені, застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Під час сьогоднішнього засідання Ставки було обговорено  відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. рф запустила по Україні  щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів

- написав Зеленський.

Він повідомив, що були доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення. На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт

- повідомив Зеленський.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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