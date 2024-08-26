Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

Во время сегодняшнего заседания Ставки было обсуждено восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. рф запустила по Украине по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Ставка. Восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов - написал Зеленский.

Он сообщил, что были доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения. На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт - сообщил Зеленский.

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