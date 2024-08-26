Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  120795 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  110723 просмотра
"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

  •  108119 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  132253 просмотра
Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

  •  100748 просмотра
публикации
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  54949 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  132253 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  338542 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  319380 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  332183 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

  •  110854 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  106782 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  110837 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  165492 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  107921 просмотра
Актуальное
Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 15:50  •  31087 просмотра

Read in English

Ставка обсудила восстановление энергетики после масштабного российского обстрела. Пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые, применяются экстренные отключения электроэнергии.

Во время сегодняшнего заседания Ставки было обсуждено  восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. рф запустила по Украине  по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Ставка. Восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

- написал Зеленский.

Он сообщил, что были доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения. На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт

- сообщил Зеленский.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26 августа 2024, 07:45 • 120777 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  100118 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  143770 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  170449 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  161657 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  145971 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  338542 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109542 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  100091 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  84671 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  319380 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Популярные

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

  •  100748 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  132253 просмотра
"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

  •  108119 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  110723 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  120795 просмотра

Публикации

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  54949 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  132253 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  338542 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  319380 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  332183 просмотра

Война

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  71 просмотра
Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

  •  4022 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  15013 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  24702 просмотра
Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

  •  21316 просмотра

политика

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  71 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  15013 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  24702 просмотра
Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

  •  35356 просмотра
Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

  •  32020 просмотра

Война

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  71 просмотра
Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

  •  4022 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  15013 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  24702 просмотра
Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

  •  21316 просмотра

политика

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  71 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  15013 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  24702 просмотра
Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

  •  35356 просмотра
Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

  •  32020 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  112213 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  113278 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  113908 просмотра

Экономика

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

  •  57587 просмотра
Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

  •  51753 просмотра
Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

  •  50090 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  120798 просмотра
россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

  •  51614 просмотра

Киев

Последствия атаки рф на энергосистему: в КГГА предупредили о проблемах с водой и общественным транспортом

Последствия атаки рф на энергосистему: в КГГА предупредили о проблемах с водой и общественным транспортом

  •  24933 просмотра
Пожар после падения обломков дрона на Обуховское шоссе ликвидировали: спасатели показали последствия

Пожар после падения обломков дрона на Обуховское шоссе ликвидировали: спасатели показали последствия

  •  33938 просмотра
Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00

Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00

  •  24370 просмотра
Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА

Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА

  •  47137 просмотра
В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

  •  45187 просмотра