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Зеленський про розмову з Головкомом: Україна готує відповідь рф на її атаку

Зеленський про розмову з Головкомом: Україна готує відповідь рф на її атаку

Київ • УНН

 • 47430 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з Головкомом Сирським щодо відбиття ракетного удару, застосування F-16 та операції в Курській області РФ. На Ставці обговорили ситуацію на фронті та ухвалили рішення щодо посилення позицій.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів розмову з Головкомом Олександром  Сирським. Вони обговорили відбиття ракетного удару і відповідь росії, яку готує Україна. Також обговорили застосування літаків  F-16 та операцію в Курській області рф, передає УНН.

Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду

 - повідомив Зеленський.

Також за його словами, Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині – і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок – найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, Торецький, Курахівський.

Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили

 - зазначив Зеленський.

Окрім того, Президент повідомив, що були на Ставці сьогодні й усі необхідні доповіді щодо енергетики – стану системи зараз, можливості її відновити.

Роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисних спорудах на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень. Дякую всім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей!

- наголосив Зеленський.

Зеленський про Ставку: проаналізували ефективність ППО та ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку26.08.24, 18:43 • 37800 переглядiв

Доповнення

У Повітряних Силах України повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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