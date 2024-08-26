Зеленський про розмову з Головкомом: Україна готує відповідь рф на її атаку

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів розмову з Головкомом Олександром Сирським. Вони обговорили відбиття ракетного удару і відповідь росії, яку готує Україна. Також обговорили застосування літаків F-16 та операцію в Курській області рф, передає УНН.

Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду

Також за його словами, Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині – і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок – найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, Торецький, Курахівський.

Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили

Окрім того, Президент повідомив, що були на Ставці сьогодні й усі необхідні доповіді щодо енергетики – стану системи зараз, можливості її відновити.

Роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисних спорудах на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень. Дякую всім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей!