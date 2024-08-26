Зеленский о разговоре с Головкомом: Украина готовит ответ рф на ее атаку
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с Главкомом Сирским по отражению ракетного удара, применению F-16 и операции в Курской области РФ. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и приняли решение об усилении позиций.
Президент Владимир Зеленский сегодня провел разговор с Главкомом Александром Сырским. Они обсудили отражение ракетного удара и ответ россии, который готовит Украина. Также обсудили применение самолетов F-16 и операцию в Курской области рф, передает УНН.
Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с Главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки есть больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда
Также по его словам, Головком доложил о ситуации на фронте в Донецкой области - и отдельно, и на Ставке: о Покровском направлении - наиболее тяжелом, больше всего российских штурмов, также Времовское направление, Торецкое, Кураховское.
Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата, командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы
Кроме того, Президент сообщил, что были на Ставке сегодня и все необходимые доклады по энергетике - состояния системы сейчас, возможности ее восстановить.
Работы будут продолжаться круглосуточно. Также подробно рассмотрели ситуацию по защитным сооружениям на энергообъектах - по этому тоже есть несколько важных решений. Спасибо всем, кто действительно вовремя выполняет такие задачи ради нашего государства и наших людей!
Зеленський про Ставку: проаналізували ефективність ППО та ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку26 августа 2024, 15:43 • 32214 просмотров
Дополнение
В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.