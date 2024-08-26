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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о разговоре с Головкомом: Украина готовит ответ рф на ее атаку

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26 августа 2024, 17:23  •  38152 просмотра

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Президент Зеленский провел разговор с Главкомом Сирским по отражению ракетного удара, применению F-16 и операции в Курской области РФ. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и приняли решение об усилении позиций.

Президент Владимир Зеленский сегодня провел разговор с Главкомом Александром  Сырским. Они обсудили отражение ракетного удара и ответ россии, который готовит Украина. Также обсудили применение самолетов  F-16 и операцию в Курской области рф, передает УНН.

Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с Главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки есть больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда

 - сообщил Зеленский.

Также по его словам, Головком доложил о ситуации на фронте в Донецкой области - и отдельно, и на Ставке: о Покровском направлении - наиболее тяжелом, больше всего российских штурмов, также Времовское направление, Торецкое, Кураховское.

Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата, командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы

 - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент сообщил, что были на Ставке сегодня и все необходимые доклады по энергетике - состояния системы сейчас, возможности ее восстановить.

Работы будут продолжаться круглосуточно. Также подробно рассмотрели ситуацию по защитным сооружениям на энергообъектах - по этому тоже есть несколько важных решений. Спасибо всем, кто действительно вовремя выполняет такие задачи ради нашего государства и наших людей!

- подчеркнул Зеленский.

Зеленський про Ставку: проаналізували ефективність ППО та ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку26 августа 2024, 15:43 • 32214 просмотров

Дополнение

В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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