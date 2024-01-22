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Зеленський подякував Польщі за готовність розпочати роботу над угодою про гарантії безпеки

Зеленський подякував Польщі за готовність розпочати роботу над угодою про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 21095 перегляди

Президент Володимир Зеленський подякував Польщі за готовність розпочати роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

Президент Володимир Зеленський подякував Польщі за готовність розпочати роботу щодо двохсторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції в Києві з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає УНН.

Ми обговорили сьогодні з прем'єр-міністром можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї. Друге – це безпекові гарантії. Ми обговорили приєднання Польщі до декларації G7. Я вдячний за готовність розпочати роботу щодо двохсторонньої угоди між нашими державами. Впевнений, що угода може бути дуже амбітною, саме такою, яку потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо

- розповів Зеленський.

Доповнення

Польща долучилася до декларації країн "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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