Зеленский поблагодарил Польшу за готовность начать работу над соглашением о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за готовность начать работу по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает УНН.

Мы обсудили сегодня с премьер-министром возможности по совместному будущему производству оружия. Второе - это гарантии безопасности. Мы обсудили присоединение Польши к декларации G7. Я благодарен за готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами. Уверен, что соглашение может быть очень амбициозным, именно таким, в котором нуждаются наши народы. Отдельно хочу поблагодарить и за совместную работу с Польшей по Формуле мира - Польша поддерживает глобальные усилия, участвует в соответствующих встречах. Это важно