Зеленський обговорив з прем’єркою Латвії посилення військово-технічної співпраці
Київ • УНН
Президент України та прем'єр-міністерка Латвії обговорили посилення військово-технічної співпраці та реалізацію безпекової угоди. Латвія продовжить надавати військову допомогу Україні, виділяючи 0,25% свого ВВП.
Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею посилення військово-технічної співпраці та реалізацію двосторонньої безпекової угоди, передає УНН.
Підтримка України з боку Латвії – незмінна. Дякуємо за всю допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі із Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею основну увагу приділили посиленню військово-технічної співпраці, реалізації двосторонньої безпекової угоди, підготовці до другого Саміту миру
Президент заявив, що Україна цінує, що маємо таких хороших друзів, як Латвія, не лише у військовій сфері.
"Відчуваємо сильну адвокацію України в межах ЄС і НАТО", - зазначив Зеленський.
Прем’єр-міністерка Латвії зазначила, що вони намагаються підтримати українську енергетику.
"Ми привезли сонячні панелі, і вони скоро будуть", - сказала вона.
Доповнення
Сіліня повідомляла, що Латвія продовжить надавати військову підтримку Україні, виділяючи 0,25% свого ВВП на оборонну допомогу. Також країна готує новий пакет допомоги на 2025 рік, до якого увійдуть автомобілі, дрони та інше військове спорядження.