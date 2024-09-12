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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с премьером Латвии усиление военно-технического сотрудничества

Зеленский обсудил с премьером Латвии усиление военно-технического сотрудничества

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 11:38  •  12879 просмотра

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Президент Украины и премьер-министр Латвии обсудили усиление военно-технического сотрудничества и реализацию соглашения по безопасности. Латвия продолжит оказывать военную помощь Украине, выделяя 0,25% своего ВВП.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней усиление военно-технического сотрудничества и реализацию двустороннего соглашения по безопасности, передает УНН.

Поддержка Украины со стороны Латвии - неизменна. Спасибо за всю помощь с начала полномасштабного вторжения. Во время встречи с Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней основное внимание уделили усилению военно-технического сотрудничества, реализации двустороннего соглашения по безопасности, подготовке ко второму Саммиту мира

- написал Зеленский.

Президент заявил, что Украина ценит, что имеем таких хороших друзей, как Латвия, не только в военной сфере.

"Чувствуем сильную адвокацию Украины в пределах ЕС и НАТО", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Латвии отметила, что они пытаются поддержать украинскую энергетику.

"Мы привезли солнечные панели, и они скоро будут", - сказала она.

Дополнение

Силиня сообщала, что Латвия продолжит оказывать военную поддержку Украине, выделяя 0,25% своего ВВП на оборонную помощь. Также страна готовит новый пакет помощи на 2025 год, в который войдут автомобили, дроны и другое военное снаряжение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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