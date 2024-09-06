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Зеленський обговорив графік постачання військової допомоги з міністром оборони Німеччини

Зеленський обговорив графік постачання військової допомоги з міністром оборони Німеччини

Київ • УНН

 • 21312 перегляди

Президент України провів переговори з міністром оборони Німеччини на засіданні "Рамштайн". Обговорили ситуацію на фронті, захист енергетичної інфраструктури та графік постачання подальшої військової допомоги.

У п'ятницю, 6 вересня, президент Володимир Зеленський провів переговори з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента. 

Деталі

Під час зустріч, що відбулась У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" очільник Міністерства оборони ФРН висловив співчуття у зв’язку із загибеллю десятків українців та українок унаслідок нещодавніх російських ракетних атак.

 Серед тем, які обговорили, ситуація на полі бою, постійні російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури. А також графік постачання подальшої оборонної допомоги, зокрема для посилення захисту нашого неба

Глава держави розповів Борису Пісторіусу про ситуацію на полі бою, постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ та ліквідацію їх наслідків, допомогу постраждалим і відновлення пошкоджених об’єктів.

Також Володимир Зеленський відзначив лідерство Німеччини серед європейських країн за обсягом військової допомоги.  Він також поінформував про особливості застосування наданих Німеччиною засобів ППО для захисту життів українців.

Під час зустрічі також обговорили графік постачання подальшої оборонної допомоги з боку Німеччини, зокрема для посилення захисту українського неба. Володимир Зеленський наголосив на необхідності дати Україні дозвіл і засоби для ураження російських авіабаз, де зосереджені носії КАБів

- наголошують в Офісі президента. 

Нагадаємо

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати далекобійний потенціал. За його словами, це може змусити росію шукати миру

Володимир Омельченко

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