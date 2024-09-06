Зеленський обговорив графік постачання військової допомоги з міністром оборони Німеччини

У п'ятницю, 6 вересня, президент Володимир Зеленський провів переговори з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

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Під час зустріч, що відбулась У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" очільник Міністерства оборони ФРН висловив співчуття у зв’язку із загибеллю десятків українців та українок унаслідок нещодавніх російських ракетних атак.

Серед тем, які обговорили, ситуація на полі бою, постійні російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури. А також графік постачання подальшої оборонної допомоги, зокрема для посилення захисту нашого неба

Глава держави розповів Борису Пісторіусу про ситуацію на полі бою, постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ та ліквідацію їх наслідків, допомогу постраждалим і відновлення пошкоджених об’єктів.

Також Володимир Зеленський відзначив лідерство Німеччини серед європейських країн за обсягом військової допомоги. Він також поінформував про особливості застосування наданих Німеччиною засобів ППО для захисту життів українців.

Під час зустрічі також обговорили графік постачання подальшої оборонної допомоги з боку Німеччини, зокрема для посилення захисту українського неба. Володимир Зеленський наголосив на необхідності дати Україні дозвіл і засоби для ураження російських авіабаз, де зосереджені носії КАБів