Зеленский обсудил график поставки военной помощи с министром обороны Германии

В пятницу, 6 сентября, президент Владимир Зеленский провел переговоры с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Во время встречи, которая состоялась В рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" глава Министерства обороны ФРГ выразил соболезнования в связи с гибелью десятков украинцев и украинок вследствие недавних российских ракетных атак.

Среди тем, которые обсудили, ситуация на поле боя, постоянные российские обстрелы нашей энергетической инфраструктуры. А также график поставки дальнейшей оборонной помощи, в частности для усиления защиты нашего неба - рассказал Зеленский на своей странице в X.

Глава государства рассказал Борису Писториусу о ситуации на поле боя, постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры со стороны РФ и ликвидации их последствий, помощи пострадавшим и восстановлении поврежденных объектов.

Также Владимир Зеленский отметил лидерство Германии среди европейских стран по объему военной помощи. Он также проинформировал об особенностях применения предоставленных Германией средств ПВО для защиты жизней украинцев.

Во время встречи также обсудили график поставки дальнейшей оборонной помощи со стороны Германии, в частности для усиления защиты украинского неба. Владимир Зеленский отметил необходимость дать Украине разрешение и средства для поражения российских авиабаз, где сосредоточены носители КАБов - отмечают в Офисе президента.

Напомним,

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь дальнобойный потенциал. По его словам, это может заставить Россию искать мира