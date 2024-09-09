Зеленський назвав два напрямки, де російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповідь Головкома Сирського про ситуацію на фронті. Він наголосив на важливості знищення сил окупанта на Покровському та Курахівському напрямках, а також відзначив дії ЗСУ на території росії.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського і назвав два напрямки, де російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності, передає УНН.
"Була сьогодні й детальна суто військова доповідь Головкома Сирського. Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", - повідомив Зеленський.
За його словами, окремо Головком доповів щодо оборони на Харківщині. Та щодо наших активних дій на території росії – у курській області.
"Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають росію до чіткого знання, де її земля, а де – сусідів", - резюмував Президент.
Зеленський про Покровський напрямок: додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта05.09.24, 20:59 • 27921 перегляд