Зеленский назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского и назвал два направления, где российская армия должна потерять как можно больше боеспособности, передает УНН.

"Был сегодня и подробный чисто военный доклад Главкома Сырского. Прежде всего о донецких направлениях. Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять больше боеспособности", - сообщил Зеленский.

По его словам, отдельно Главком доложил по обороне на Харьковщине. И относительно наших активных действий на территории россии - в курской области.

"Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают россию к четкому знанию, где ее земля, а где - соседей", - резюмировал Президент.

Зеленський про Покровський напрямок: додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта