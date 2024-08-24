Зеленський нагородив орденом Свободи Харлан, Усика та Трюдо
Київ • УНН
Президент України підписав укази про нагородження орденом Свободи Ольги Харлан, Олександра Усика та Джастіна Трюдо. Нагороди присуджено за визначні досягнення у спорті та зміцнення міждержавного співробітництва.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження орденом Свободи українських спортсменів Ольги Харлан, Олександра Усика та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляється на сайті Президента, пише УНН.
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Багаторазову чемпіонку та призерку Олімпійських ігор з фехтування на шаблях Ольгу Харлан нагороджено орденом Свободи "за видатні заслуги в утвердженні незалежності України і консолідації суспільства, вагомий внесок у зміцнення авторитету Української держави у світі та визначні досягнення у спорті" указом №579/2024 від 23 серпня.
"За видатні заслуги в утвердженні незалежності України і консолідації суспільства, вагомий внесок у зміцнення авторитету Української держави у світі та визначні досягнення у спорті" також нагороджено орденом Свободи Олександра Усика - абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії - указом №578/2024 від 23 серпня.
Також Президент підписав указ №575/2024 від 23 серпня про нагородження орденом Свободи прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".
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