Зеленский наградил орденом Свободы Харлан, Усика и Трюдо
Киев • УНН
Президент Украины подписал указы о награждении орденом Свободы Ольги Харлан, Александра Усика и Джастина Трюдо. Награды присуждены за выдающиеся достижения в спорте и укрепление межгосударственного сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении орденом Свободы украинских спортсменов Ольги Харлан, Александра Усика и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщается на сайте Президента, пишет УНН.
Детали
Многократная чемпионка и призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях Ольга Харлан награждена орденом Свободы «за выдающиеся заслуги в утверждении независимости Украины и консолидации общества, весомый вклад в укрепление авторитета Украинского государства в мире и выдающиеся достижения в спорте» указом №579/2024 от 23 августа.
«За выдающиеся заслуги в утверждении независимости Украины и консолидации общества, весомый вклад в укрепление авторитета Украинского государства в мире и выдающиеся достижения в спорте» также награжден орденом Свободы Александр Усик - абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории - указом №578/2024 от 23 августа.
Также Президент подписал указ №575/2024 от 23 августа о награждении орденом Свободы премьер-министра Канады Джастина Трюдо - «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-канадского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
За підтримку України: Зеленський нагородив главу МЗС Німеччини Бербок орденом21 мая 2024, 14:25 • 17751 просмотр