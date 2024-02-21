Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу" запропонував підвищити зарплати військовим до 200 тис. грн - нардеп

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі фракції зазначив про необхідність підняти до 200 тисяч грн зарплату військовим. Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп, заступник комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін, передає УНН.

"Сьогодні під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", - написав Мисягін.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з фракцією "Слуга народу", на якій були обговорені питання фронту, економіки, допомоги партнерів, і, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.