Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу" запропонував підвищити зарплати військовим до 200 тис. грн - нардеп
Київ • УНН
Під час зустрічі зі своєю партійною фракцією Президент України Володимир Зеленський заявив, що військовослужбовцям, які прослужили на передовій два роки, має бути підвищено зарплату до 200 000 гривень.
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі фракції зазначив про необхідність підняти до 200 тисяч грн зарплату військовим. Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп, заступник комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін, передає УНН.
"Сьогодні під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", - написав Мисягін.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з фракцією "Слуга народу", на якій були обговорені питання фронту, економіки, допомоги партнерів, і, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.