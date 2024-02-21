Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил повысить зарплаты военным до 200 тыс. грн - нардеп
Во время встречи со своей партийной фракцией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, прослужившим на передовой два года, должна быть повышена зарплата до 200 000 гривен.
В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" сложил свой мандат, что уменьшит количество депутатов в Верховной Раде до нового антирекордного минимума в 400 человек.
Российских кораблей будет меньше: Федоров анонсировал морской бой
Вице-премьер-министр Федоров объявил о предстоящем морском сражении и добавил, что российских кораблей будет меньше.
россияне нанесли два удара по Орехову, повреждены здания - Федоров
россияне нанесли восемь ударов в Запорожской области, попав в нежилое здание в центре города Орехов, и еще шесть ударов вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки, потери пока устанавливаются.
Школы в Полтаве 22 и 23 февраля перейдут на дистанционку: почему
Мэр Полтавы объявил, что школы города будут проводить дистанционное обучение 22-23 февраля, накануне второй годовщины вторжения России в Украину, из соображений безопасности в связи с возможным воздушным нападением.
Зеленский поблагодарил защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино
Президент Зеленский отметил защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино, которые выдержали мощные российские атаки на своих позициях вблизи этих населенных пунктов.
В Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников: куда направляются
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников на юге Украины, которые направлялись на север.
Украина подпишет новые соглашения по безопасности с несколькими странами в ближайшие недели - Зеленский
По словам президента Зеленского, в ближайшие недели Украина подпишет соглашения о безопасности с несколькими странами, чтобы получить большую оборонную поддержку, финансовые гарантии и политическое сотрудничество.
Вторая годовщина полномасштабной войны: 24 февраля в Украине ожидают прибытия иностранных лидеров
Ожидается, что иностранные лидеры посетят Украину 24 февраля по случаю второй годовщины российского вторжения, а 25 февраля состоится конференция, в которой примут участие Президент и руководство Украины.
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в Одесской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили вражескую ракету в Одесской области, в связи с чем была объявлена воздушная тревога.