Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил повысить зарплаты военным до 200 тыс. грн - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече фракции отметил о необходимости поднять до 200 тысяч грн зарплату военным. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп, заместитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, передает УНН.

"Сегодня во время вечерней встречи Президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривен", - написал Мысягин.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", на которой были обсуждены вопросы фронта, экономики, помощи партнеров, и, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям.