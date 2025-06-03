Зеленський: “Чітка налаштованість росії на війну - усе це аргументи, щоб були нові санкції проти росії, жорсткі”

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар росії по Сумах, наголосив, що чітка налаштованість росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і своїми заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти росії, жорсткі санкції. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз на Сумщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені російським ударом. Реактивна артилерія проти звичайного міста – просто по вулиці росіяни вдарили, по звичайних житлових будинках. Покидьки. На жаль, чотири людини були вбиті саме цим ударом. Мої співчуття рідним. Майже 30 людей поранені, і серед них троє дітей. Протягом дня майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги, були удари. Фактично не було днів без убивств увесь цей час, поки США, Європа, інші світові суб’єкти вимагають від росії припинити вогонь і домовлятися, щоб закінчити війну. Чітка налаштованість росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і своїми заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти росії, жорсткі санкції - сказав Глава держави.

Президент України наголосив, що путін не змінює свою поведінку, коли не боїться наслідків своїх дій.

"росія має відчувати, що таке війна. росія має зазнавати збитків від війни. Вони повинні реально відчути, що продовження війни матиме для них руйнівні наслідки", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У вівторок, 03 червня росія вдарила по Сумах. Внаслідок ворожого удару по місту відомо вже про 28 постраждалих, з яких троє дітей.