Зеленский: “Четкая настроенность россии на войну - все это аргументы, чтобы были новые санкции против россии, жесткие”

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар россии по Сумам, подчеркнул, что четкая настроенность россии на войну – и они эту свою настроенность доказывают и ударами, и своими заявлениями – все это аргументы, чтобы были новые санкции против россии, жесткие санкции. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас в Сумской области врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены российским ударом. Реактивная артиллерия против обычного города – прямо по улице россияне ударили, по обычным жилым домам. Подонки. К сожалению, четыре человека были убиты именно этим ударом. Мои соболезнования родным. Почти 30 человек ранены, и среди них трое детей. В течение дня почти по всей территории нашего государства были воздушные тревоги, были удары. Фактически не было дней без убийств все это время, пока США, Европа, другие мировые субъекты требуют от россии прекратить огонь и договариваться, чтобы закончить войну. Четкая настроенность россии на войну – и они эту свою настроенность доказывают и ударами, и своими заявлениями – все это аргументы, чтобы были новые санкции против россии, жесткие санкции - сказал Глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что путин не меняет свое поведение, когда не боится последствий своих действий.

"россия должна чувствовать, что такое война. россия должна нести убытки от войны. Они должны реально почувствовать, что продолжение войны будет иметь для них разрушительные последствия", - добавил Зеленский.

Напомним

Во вторник, 03 июня россия ударила по Сумам. В результате вражеского удара по городу известно уже о 28 пострадавших, из которых трое детей.