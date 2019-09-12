Зеленському збираються внести подання на призначення 21 судді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення Президентові України подання про призначення суддів. Про це повідомили в управлінні інформації та забезпеченні комунікаційної діяльності, передає УНН.
"Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посаду", - йдеться у повідомленні.
Подання стосується призначень в міськрайонні, районні і два міські суди. Всього вища рада правосуддя назначила суддів в 12 областей України.
"Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд матеріалів про внесення Президентові України подання про призначення Дараган Лілії Валеріївни на посаду судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області", - додали у управлінні інформації.
Нагадаємо, суддя-колядник Зварич оскаржує свій вирок.