Зеленскому собираются внести представление на назначение 21 судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представления о назначении судей. Об этом сообщили в управлении информации и обеспечении коммуникационной деятельности, передает УНН.
"Судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности. Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины признанные соответствующими занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должность", - говорится в сообщении.
Представление касается назначений в горрайонные, районные и два городские суды. Всего высший совет правосудия назначил судей в 12 областей Украины.
"Вместе с тем Высший совет правосудия приняла отложить рассмотрение материалов о внесении Президенту Украины представления о назначении Дараган Лилии Валерьевны на должность судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области", - добавили в управлении информации.
Напомним, судья-колядник Зварыч оспаривает свой приговор.