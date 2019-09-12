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Суддя-колядник Зварич оскаржує свій вирок

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Колишній суддя Ігор Зварич оскаржує вирок за яким його було засуджено до 10 років позбавлення волі, повідомляє УНН.

Зварич звернувся до Оболонського райсуду Києва із заявою про оскарження вироку за нововиявленими обставинами.

“Відкрити кримінальне провадження за заявою ОСОБА_1 (Зварич — ред.) про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Оболонського районного суду м. Києва від 19 вересня 2011 року. Призначити судове засідання по кримінальному провадженню за нововиявленими обставинами на 12 вересня 2019 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського районного суду”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, 19 вересня 2011 року Зварича було засудженого за ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), ч. 2 ст. 376 КК України, ч. 2 ст. 383 КК України, ст. 70 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді та посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в державних установах строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна, що перебуває у його власності.

У в’язниці він написав книги “Mein Kampf in Ukraine”, “Суддя комуніст” і “Суддя націоналіст”.

Завдяки закону “Савченко” Зварич вийшов достроково у 2016 році.

Нагадуємо, взимку екс-судді Ігорю Зваричу відмовили в умовно-достроковому звільненні.

Українські Національні Новини

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